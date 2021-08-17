Источник: ЦСКА готов отдать Влашича в аренду за 10 миллионов евро

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может продолжить карьеру в другом клубе.

По сведениям журналиста Sportitalia Джанлуиджи Лонгари, армейский клуб готов отдать 23-летнего хорвата в аренду за 10 млн евро. Арендное соглашение должно включать в себя обязательный выкуп. Общая стоимость игрока составит 25 млн евро. Ранее сообщалось, что Влашичем интересуется «Милан».

Влашич защищает цвета армейцев с лета 2018 года, его действующий контракт рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Влашич провел три матча в Тинькофф РПЛ, отметившись результативной передачей.