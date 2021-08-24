«Ньюкасл» и «Вест Хэм» поборются за Корне из «Лиона»
06:49
Защитник «Лиона» Максвел Корне может продолжить карьеру в Англии, сообщает 90min.
По сведениям источника, на 24-летнего ивуарийца претендуют «Ньюкасл» и «Вест Хэм». Также игроком интересуется «Бернли».
В минувшем сезоне Корне провел 39 матчей за «Лион», в которых забил 4 гола и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 млн евро.
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