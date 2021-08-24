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«Ньюкасл» и «Вест Хэм» поборются за Корне из «Лиона»

06:49
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Защитник «Лиона» Максвел Корне может продолжить карьеру в Англии, сообщает 90min.

По сведениям источника, на 24-летнего ивуарийца претендуют «Ньюкасл» и «Вест Хэм». Также игроком интересуется «Бернли».

В минувшем сезоне Корне провел 39 матчей за «Лион», в которых забил 4 гола и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 млн евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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