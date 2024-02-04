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Сегодня, 09:53

Винисиус лайкнул пост о переходе Мбаппе в «Реал»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Форварда «Реала» Винисиус Жуниор отреагировал на публикацию о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

Пост о возможном трансфере 25-летнего француза опубликовал аккаунт шоу Sneaker Shopping в соцсетях.

«Две легенды Sneaker Shopping скоро объединятся на Сантьяго Бернабеу», — сказано в публикации, в которой отмечены аккаунты Мбаппе и Винисиуса.

23-летний бразилец поставил лайк под постом.

Ранее в СМИ сообщалось, что Винисиус выступает против перехода Мбаппе в «Реал» и угрожает покинуть клуб, если трансфер произойдет.

Винисиус Жуниор
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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