Винисиус лайкнул пост о переходе Мбаппе в «Реал»

Форварда «Реала» Винисиус Жуниор отреагировал на публикацию о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

Пост о возможном трансфере 25-летнего француза опубликовал аккаунт шоу Sneaker Shopping в соцсетях.

«Две легенды Sneaker Shopping скоро объединятся на Сантьяго Бернабеу», — сказано в публикации, в которой отмечены аккаунты Мбаппе и Винисиуса.

23-летний бразилец поставил лайк под постом.

Ранее в СМИ сообщалось, что Винисиус выступает против перехода Мбаппе в «Реал» и угрожает покинуть клуб, если трансфер произойдет.