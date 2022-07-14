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Сегодня, 06:26

«Фламенго» объявил о подписании Видаля: «Для одних мечта, для других кошмар»

Видаль стал игроком «Фламенго»
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артуро Видаль.
Фото Global Look Press

Полузащитник Артуро Видаль на правах свободного агента перешел во «Фламенго». Ранее 35-летний чилиец расторг контракт с «Интером».

«Для одних мечта, для других кошмар. С ног на голову? Просто реальность: Артуро Видаль во «Фламенго»!» — написала пресс-служба бразильского клуба.

За новую команду Видаль будет выступать под номером 32. Игрок был представлен фанатам сегодня перед матчем Кубка Бразилии против «Атлетику Минейру».

В сезоне-2021/22 Видаль забил 2 гола и сделал 4 результативных передачи в 40 матчах за «Интер».

Артуро Видаль
ФК Интер (Интернационале)
ФК Фламенго
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