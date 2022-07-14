«Фламенго» объявил о подписании Видаля: «Для одних мечта, для других кошмар»

Полузащитник Артуро Видаль на правах свободного агента перешел во «Фламенго». Ранее 35-летний чилиец расторг контракт с «Интером».

«Для одних мечта, для других кошмар. С ног на голову? Просто реальность: Артуро Видаль во «Фламенго»!» — написала пресс-служба бразильского клуба.

За новую команду Видаль будет выступать под номером 32. Игрок был представлен фанатам сегодня перед матчем Кубка Бразилии против «Атлетику Минейру».

Sonho de uns, pesadelo para outros. Mundo invertido? Apenas a realidade: ARTURO VIDAL ? DO FLAMENGO! #Vidal?DoMeng?o pic.twitter.com/8dWiInAXJ4 — Flamengo (@Flamengo) July 14, 2022

В сезоне-2021/22 Видаль забил 2 гола и сделал 4 результативных передачи в 40 матчах за «Интер».