«Фламенго» объявил о подписании Видаля: «Для одних мечта, для других кошмар»
Видаль стал игроком «Фламенго»
Полузащитник Артуро Видаль на правах свободного агента перешел во «Фламенго». Ранее 35-летний чилиец расторг контракт с «Интером».
«Для одних мечта, для других кошмар. С ног на голову? Просто реальность: Артуро Видаль во «Фламенго»!» — написала пресс-служба бразильского клуба.
За новую команду Видаль будет выступать под номером 32. Игрок был представлен фанатам сегодня перед матчем Кубка Бразилии против «Атлетику Минейру».
В сезоне-2021/22 Видаль забил 2 гола и сделал 4 результативных передачи в 40 матчах за «Интер».
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