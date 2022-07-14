Клуб из Саудовской Аравии готов платить Роналду 125 миллионов евро в год

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Как сообщает CNN Portugal, аравийский клуб готов заплатить «МЮ» 30 миллионов евро за трансфер 37-летнего португальца. Также 20 миллионов евро будут потрачены на комиссионные агентам. Самому игроку будет предложен двухлетний контракт на 250 миллионов евро.

Напомним, прошлым летом Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед», за который ранее играл с 2003 по 2009 год. В прошедшем сезоне нападающий забил 24 гола и сделал 3 результативные передачи в 38 матчах.