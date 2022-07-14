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Сегодня, 05:44

Клуб из Саудовской Аравии готов платить Роналду 125 миллионов евро в год

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Как сообщает CNN Portugal, аравийский клуб готов заплатить «МЮ» 30 миллионов евро за трансфер 37-летнего португальца. Также 20 миллионов евро будут потрачены на комиссионные агентам. Самому игроку будет предложен двухлетний контракт на 250 миллионов евро.

Напомним, прошлым летом Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед», за который ранее играл с 2003 по 2009 год. В прошедшем сезоне нападающий забил 24 гола и сделал 3 результативные передачи в 38 матчах.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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