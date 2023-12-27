Шох: «Вряд ли Алип перейдет в «Реал», но ничего исключать нельзя»

Вице-президент Казахстанской федерации футбола Рохус Шох прокомментировал «СЭ» возможную заинтересованность мадридского «Реала» к защитнику «Зенита» Нуралы Алипу.

«В жизни нет ничего невозможного. На сегодняшний день, скорее всего, это общий интерес, потому что обычно смотрят скауты игроков по конкретным амплуа. Алип сейчас в зоне интересов клубов, потому что он очень удачно выступал в составе сборной, он один из лидеров. Плюс он стал основным игроком «Зенита». Естественно, он привлекает внимание крупных западных клубов. Вряд ли он перейдет в «Реал», но в жизни ничего исключать нельзя», — сказал Шох в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Ранее СМИ сообщили об интересе к еще одному игроку «Зенита» Роберту Ренану.