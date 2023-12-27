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Сегодня, 19:19

«Лейпциг» объявил о переходе Элмаса из «Наполи»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Наполи» Эльиф Элмас перешел в «Лейпциг», сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 25 миллионов евро.

24-летний македонец подписал контракт до конца сезона-2027/28. Он присоединится к новому клубу 1 января.

Элмас выступал за «Наполи» с лета 2019 года. Он провел за неаполитанцев 189 матчей, забил 19 мячей и отдал 11 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 24 миллиона евро.

Футбол
ФК Лейпциг
ФК Наполи
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