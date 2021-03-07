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«Вест Хэм», «Лейпциг» и «Рома интересуются Калайджичем из «Штутгарта»

12:26
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Форвард «Штутгарта» Саша Калайджич может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает The Post.

По сведениям источника, на 23-летнего австрийца претенедуют «Вест Хэм», «Лейпциг» и «Рома». «Штутгарт» готов продать игрока за 17,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Калайджич провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и сделал 4 результативные передачи.

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