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Экс-игрок «Локомотива» Жалолиддинов перешел в узбекистанский клуб

11:41
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Бывший полузащитник «Локомотива» Жасур Жалолиддинов подписал контракт с «Андижаном» из Узбекистана, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 18-летним убеком рассчитано до 31 декабря 2021 года.

«Надеемся, что Жасур порадует болельщиков «Андижана» своей красивой игрой. Желаем Жасуру Жалолиддинову успехов в работе в нашей команде», — говорится в сообщении клуба.

Жалолиддинов выступал за «Локомотив» с лета 2020 года, а в октябре был арендован «Тамбовом». За тамбовский клуб игрок провел один матч в Кубке России. В январе хавбек вернулся в «Локомотив», после чего клуб расторг с ним контракт.

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