Экс-игрок «Локомотива» Жалолиддинов перешел в узбекистанский клуб
Бывший полузащитник «Локомотива» Жасур Жалолиддинов подписал контракт с «Андижаном» из Узбекистана, сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 18-летним убеком рассчитано до 31 декабря 2021 года.
«Надеемся, что Жасур порадует болельщиков «Андижана» своей красивой игрой. Желаем Жасуру Жалолиддинову успехов в работе в нашей команде», — говорится в сообщении клуба.
Жалолиддинов выступал за «Локомотив» с лета 2020 года, а в октябре был арендован «Тамбовом». За тамбовский клуб игрок провел один матч в Кубке России. В январе хавбек вернулся в «Локомотив», после чего клуб расторг с ним контракт.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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