Хамшик станет игроком «Гетеборга»
Полузащитник «Далянь Ифан» Марек Хамшик перейдет в «Гетеборг», сообщает в своем Twitter шведский журналист Нима Таваллаей Роодсари.
Журналист опубликовал фотографию футболиста в аэропорту Гетеборга. Он отметил, что игрок должен завтра подписать контракт с одноименным клубом.
BREAKING— Nima Tavallaey Roodsari (@NimaTavRood) March 7, 2021
Ex #Napoli captain Marek #Hamsik has landed in #Landvetter airport, Gothenburg.
Tomorrow he will sign his contract for #ifkgbg #Transfers #MarekHamsik pic.twitter.com/uf0hLU71c8
33-летний Хамшик провел за китайский «Далянь Ифан» 45 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи. Он является рекордсменом «Наполи» по проведенным матчам (520) и занимает второе место в списке бомбардиров (121 гол).
В сезоне-2020 «Гетеборг» занял 12-е место в чемпионате Швеции.
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