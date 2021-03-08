Хамшик станет игроком «Гетеборга»

Полузащитник «Далянь Ифан» Марек Хамшик перейдет в «Гетеборг», сообщает в своем Twitter шведский журналист Нима Таваллаей Роодсари.

Журналист опубликовал фотографию футболиста в аэропорту Гетеборга. Он отметил, что игрок должен завтра подписать контракт с одноименным клубом.

33-летний Хамшик провел за китайский «Далянь Ифан» 45 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи. Он является рекордсменом «Наполи» по проведенным матчам (520) и занимает второе место в списке бомбардиров (121 гол).

В сезоне-2020 «Гетеборг» занял 12-е место в чемпионате Швеции.