«Вест Хэм» готов продать Ярмоленко за 18 миллионов фунтов

«Вест Хэм» готов рассмотреть предложения по нападающему Андрею Ярмоленко, сообщает Football Insider.

По информации источника, клуб может расстаться с футболистом уже в январе, если поступит подходящее предложение. «Молотобойцев» устроит сумма в 18 миллионов фунтов. Также лондонский клуб готов рассмотреть предложения по двум полузащитникам — Джеку Уилширу и Карлосу Санчесу.

30-летний украинец в текущем сезоне провел 15 матчей за «Вест Хэм» и забил три мяча при одной голевой передаче.