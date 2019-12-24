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«Вест Хэм» готов продать Ярмоленко за 18 миллионов фунтов

22:06
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«Вест Хэм» готов рассмотреть предложения по нападающему Андрею Ярмоленко, сообщает Football Insider.

По информации источника, клуб может расстаться с футболистом уже в январе, если поступит подходящее предложение. «Молотобойцев» устроит сумма в 18 миллионов фунтов. Также лондонский клуб готов рассмотреть предложения по двум полузащитникам — Джеку Уилширу и Карлосу Санчесу.

30-летний украинец в текущем сезоне провел 15 матчей за «Вест Хэм» и забил три мяча при одной голевой передаче.

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