09:24 17 декабря | ФУТБОЛ — Трансферы

"Валенсия" нацелилась на Кондогбья и Эрнанеса

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Руководство "Валенсии" находится в поисках усиления для команды в зимнее трансферное окно, чтобы улучшить свое положение в чемпионате Испании, сообщает Football Espana. На данный момент клуб занимает 17-е место в турнирной таблице, а потенциальных новичков собирается искать в серии А.

Испанцы рассматривают вариант с приобретением одного из игроков "Интера". Приоритетной покупкой считается полузащитник Жоффре Кондогбья, потерявший место в основном составе. Также в "Валенсию" может перебраться и бразилец Эрнанес из "Ювентуса", на которого претендуют клубы MLS.

23-летний Кондогбья сыграл всего в 8 матчах чемпионата Италии, в которых отметился одной передачей. На счету 31-летнего Эрнанеса один гол в десяти встречах.

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