В Турции утверждают, что «Спартак» арендует защитника «Галатасарая»

«Спартак» может оформить еще одну сделку до закрытия трансферного окна. Красно-белые могут арендовать защитника «Галатасарая» Мартина Линнеса. Договор будет рассчитан до конца этого сезона, утверждает Twitter A Spor.

27-летний Линнес перешел в «Галатасарай» в 2016 году из «Мольде». В прошлом сезоне защитник принял участие в 33 матчах во всех турнирах и забил 4 гола при 2 результативных передачах. За сборную Норвегии Линнес провел 23 матча и забил 1 гол.

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Linnes Spartak Moskova yolunda

Rus kul?b? Norve?li futbolcuyu kiral?yor pic.twitter.com/9X0VMlwZa9 — A Spor (@asporcomtr) September 2, 2019

Отметим, что ранее генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявлял, что трансферная компания клуба в это межсезонье завершена.

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