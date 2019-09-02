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В Турции утверждают, что «Спартак» арендует защитника «Галатасарая»

22:38
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«Спартак» может оформить еще одну сделку до закрытия трансферного окна. Красно-белые могут арендовать защитника «Галатасарая» Мартина Линнеса. Договор будет рассчитан до конца этого сезона, утверждает Twitter A Spor.

27-летний Линнес перешел в «Галатасарай» в 2016 году из «Мольде». В прошлом сезоне защитник принял участие в 33 матчах во всех турнирах и забил 4 гола при 2 результативных передачах. За сборную Норвегии Линнес провел 23 матча и забил 1 гол.

Отметим, что ранее генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявлял, что трансферная компания клуба в это межсезонье завершена.

Последний день трансферного окна — Live «СЭ»!

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