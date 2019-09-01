«Спартак» завершил трансферную кампанию лета-2019

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн отметил, что красно-белые давно вели новичка команды полузащитника Алекса Крала.

— Мы рады, что Алекс Крал решил присоединиться к красно-белой семье! — цитирует Цорна «Спартак» в своем Telegram-канале. — Это один из наиболее талантливых представителей своего поколения на позиции центрального полузащитника.

Мы давно вели Крала, и в нашем шортлисте опорников он был на верхней строчке. При этом чех является универсальным игроком, может сыграть как в обороне, так и ближе к атакующей группе. В свой 21 год он уже является игроком сборной Чехии и обладает большим потенциалом для совершенствования своих ключевых навыков, среди которых отбор, техника и первый пас. Мы подписали с Кралом 5-летний контракт и связываем с игроком серьезные планы по развитию клуба.

Хочу также отметить, что в связи с перестройкой команды трансферная кампания лета-2019 получилась беспрецедентной по инвестициям, что в свою очередь стало возможно благодаря решению Леонида Арнольдович выделить необходимый для этого бюджет. Покупка Крала как раз завершила этот процесс, больше приобретений в текущий заявочный период не будет.

Как сообщал ранее «СЭ», «Спартак» заплатит за Крала 9 миллионов евро одним платежом.