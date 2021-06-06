В Турции назвали сумму, которую «Галатсарай» хочет получить от «Спартака» за Люиндаму

«Спартак» претендует на защитника «Галатасарая» Кристиана Люиндаму, сообщает Fanatik.

Турецкий клуб готов расстаться с 27-летним уроженцем ДР Конго. Сумма возможной сделки оценивается в 5-6 миллионов евро.

Люиндама выступает за «Галатасарай» с 2019 года. В прошедшем сезоне он провел 24 матча в чемпионате Турции, в которых отдал один голевой пас и получил четыре желтые карточки.