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В Турции назвали сумму, которую «Галатсарай» хочет получить от «Спартака» за Люиндаму

6 июня 2021, 13:19
Кристиан Люиндама. Фото Instagram
Кристиан Люиндама. Фото Instagram
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«Спартак» претендует на защитника «Галатасарая» Кристиана Люиндаму, сообщает Fanatik.

Турецкий клуб готов расстаться с 27-летним уроженцем ДР Конго. Сумма возможной сделки оценивается в 5-6 миллионов евро.

Люиндама выступает за «Галатасарай» с 2019 года. В прошедшем сезоне он провел 24 матча в чемпионате Турции, в которых отдал один голевой пас и получил четыре желтые карточки.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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