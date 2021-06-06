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«Вест Хэм» практически завершил сделку по переходу Крала из «Спартака»

6 июня 2021, 13:29
Алекс Крал. Фото Instagram
Алекс Крал. Фото Instagram
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«Вест Хэм» близок к завершению сделки по трансферу полузащитника «Спартака» Алекса Крала, утверждает в Twitter журналист Педро Альмейда.

Ранее сообщалось, что срок контракта 23-летнего чеха с лондонским клубом будет рассчитан на пять лет.

Контракт Крала со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 9 миллионов евро.

В настоящее время Крал готовится к Евро вместе со сборной Чехии. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Чехии сыграет в одной группе с Хорватией, Англией и Шотландией. Первую игру турнира против шотландцев чехи проведут 14 июня.

Крал перешел в «Спартак» из «Славии» зимой 2020 года. В минувшем сезоне он провел за красно-белых 30 матчей и сделал 6 результативных передач.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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