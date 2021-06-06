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«Барселона» не станет делать улучшенное предложение Вайналдуму

6 июня 2021, 12:19
Джорджиньо Вайналдум. Фото AFP
Джорджиньо Вайналдум. Фото AFP
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Полузащитник Джорджиньо Вайналдум принял решение перейти в «ПСЖ», сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

«Барселона» планировала провести медосмотр 30-летнего голландца перед трансфером, однако французский клуб вдвое повысил предлагаемую зарплату хавбека. Каталонцы отказались повторять это предложение или вообще как-то улучшать первоначальные условия сделки.

В сезоне-2020/21 30-летний голландец провел 51 матч за «Ливерпуль» во всех турнирах и забил три мяча. Он покинул клуб в качестве свободного агента.

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