В «Спартаке» рассказали подробности переговоров с «Аяксом» по Промесу

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос о возможном переходе нападающего Квинси Промеса из «Аякса».

1 февраля директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил о договоренности с «Аяксом» по переходу 29-летнего голландца.

— Что с Промесом?

— Вам все уже давным-давно сказали. Вы все знаете.

— То есть трансфер будет?

— Будет, если клубы договорятся.

— Почему сейчас такая задержка?

— Потому что «Аякс» требует безусловность выплат при любом раскладе. При любом решении суда.

— Главная задержка из-за суда? Вы хотите минимизировать риски?

— Мы хотим или их разбить, или их не иметь. Если футболист не сможет выполнять свои трудовые функции по решению суда — мы не хотим, чтобы эта была наша ответственность.

— «Аякс» не идет пока на это?

— Разговариваем, предлагаем варианты решения. Пока не идет.

— Есть у вас какой-то дедлайн по сделке. До завершения трансферного окна, может быть?

— Мы куда-то спешим? Вроде бы нет. Подождем сейчас, потом возобновим переговоры. С «Аяксом» сумма согласована.

В текущем сезоне Промес провел 25 матчей за «Аякс», забил 6 голов и сделал одну результативную передачу.

Форвард выступал за «Спартак» с 2014-го по 2018 год. Вместе с красно-белыми он становился чемпионом России-2016/17 и обладателем Суперкубка страны-2017.

(Севастиан Терлецкий)