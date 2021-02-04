В «Спартаке» рассказали подробности переговоров с «Аяксом» по Промесу
Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос о возможном переходе нападающего Квинси Промеса из «Аякса».
1 февраля директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил о договоренности с «Аяксом» по переходу 29-летнего голландца.
— Что с Промесом?
— Вам все уже давным-давно сказали. Вы все знаете.
— То есть трансфер будет?
— Будет, если клубы договорятся.
— Почему сейчас такая задержка?
— Потому что «Аякс» требует безусловность выплат при любом раскладе. При любом решении суда.
— Главная задержка из-за суда? Вы хотите минимизировать риски?
— Мы хотим или их разбить, или их не иметь. Если футболист не сможет выполнять свои трудовые функции по решению суда — мы не хотим, чтобы эта была наша ответственность.
— «Аякс» не идет пока на это?
— Разговариваем, предлагаем варианты решения. Пока не идет.
— Есть у вас какой-то дедлайн по сделке. До завершения трансферного окна, может быть?
— Мы куда-то спешим? Вроде бы нет. Подождем сейчас, потом возобновим переговоры. С «Аяксом» сумма согласована.
В текущем сезоне Промес провел 25 матчей за «Аякс», забил 6 голов и сделал одну результативную передачу.
Форвард выступал за «Спартак» с 2014-го по 2018 год. Вместе с красно-белыми он становился чемпионом России-2016/17 и обладателем Суперкубка страны-2017.
(Севастиан Терлецкий)
Опрос
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю