Ткаченко рассказал, как президент «Тоттенхэма» запер на ключ Виллиана из-за интереса «Челси»

Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер подготовил эксклюзивный материал, посвященный 10-летию покупки «Анжи» Сулейманом Керимовым. Член совета директоров «Анжи» (в прошлом. — Прим.) Герман Ткаченко рассказал о покупке из «Шахтера» и продаже в «Челси» бразильца Виллиана, а также об уровне запросов со стороны Дика Адвоката.

— Когда мы купили Это'О, в итальянской прессе написали, что «Анжи» заплатил 54 миллиона евро. А мы заплатили 24 или 26 — сейчас могу в цифрах ошибаться, но за порядок отвечаю. И Сулейман четко знал все детали сделки. Однажды к нему пришел один влиятельный футбольный руководитель и заявил: «Я вчера обедал с Моратти (Массимо Моратти — тогдашний владелец и президент «Интера». — Прим. И.Р.). Из 54 за Это'О он лично Герману отдал 15».

Но Керимов-то знает, что мы 24 заплатили! Он рассказал мне эту историю, посмеявшись. А дело было в том, что этот руководитель сам хотел стать президентом «Анжи». Перед Гусом Хиддинком мы вели переговоры с Диком Адвокатом, который попросил зарплату 15 миллионов евро. И этот руководитель говорил Адвокату: «Меня сделают президентом, а ты придешь тренером». Дик сам говорил мне это, когда мы обсуждали возможность его прихода в клуб.

В общем, пустой болтовни вокруг «Анжи» было очень много. В этой истории я не был агентом, отстаивал и работал только на интересы клуба. Конечно, все меня ненавидели. Потому что люди живут в логике презумпции виновности. Но это не так.

Помню, ехал недалеко от нашего офиса, и Сулейман звонит: «Ну что по Виллиану?» Отвечаю: «Ну тошнит меня от 35 миллионов! Не хочу!» Именно такая сумма выкупа была у него в контракте с Донецком. Через пару дней: «Зайди». И говорит: «Все-таки давай. Хороший, сильный?». А тогда в Дубае одновременно были мы и «Шахтер», и он там так убежал, что Гус тут же позвонил Керимову: «Нужен! Мы с ним станем сильнее!»

И мы его купили. И Виллиан у нас был счастлив, до сих пор мне пишет: «Хочу приехать! Какое время в «Анжи» было!» В итоге мы при его продаже в «Челси» ничего не потеряли.

— Сильно забегаю вперед, но не могу не спросить, как это было.

— Смешная история. Президент «Тоттенхэма» Даниэл Леви закрыл Виллиана на клубной базе!

— А при чем тут вообще «Тоттенхэм»?

— Он уже почти подписал контракт с ними — по-моему, даже на первом листке расписался. Даже прошел медосмотр. А Леви в этот момент выкручивал мне руки. Он не хотел, как обычно, делать солидарные выплаты (предыдущим клубам. — Прим. И.Р.). Они составляли пять процентов, и он настаивал, чтобы мы их разделили пополам. Я говорил: «Нет, вы их платите целиком».

Пока мы с ним все это обсуждали, получаю сообщение от Вилика: «Мне позвонил Жозе!» Моуринью, кстати, и Это'О захотел. Тут и Сулейман включился, и, несмотря на то, что в конце того сезона у Самюэля заканчивался контракт с «Анжи», мы нашли достаточно выгодное решение.

А по Виллиану мне позвонил Абрамович. И Сулейман, который тоже хотел, чтобы Виллиан перешел в «Челси». В общем, у Леви не было шансов. Тут и отношения Керимова с Абрамовичем, и наши с Романом. Я не дал Леви четкого ответа, сказал по телефону: «Мы подумаем». Он меня с тех пор не любит.

Леви тогда натурально запер Виллиана на ключ в комнате, чтобы он не убежал с базы! Но ведь не только игрок, а и мы трансферную сделку с «Тоттенхэмом» не подписали. И этого уже не произошло бы ни при каких обстоятельствах. Конечно, он оказался в «Челси».

(Игорь Рабинер)

Эксклюзивный материал про «Анжи» времен Сулеймана Керимова читайте здесь