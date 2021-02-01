В «Спартаке» подтвердили договоренность с «Аяксом» о переходе Промеса

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал о переговорах с «Аяксом» по переходу нападающего Квинси Промеса.

«Принципиальная договоренность между «Спартаком» и «Аяксом» достигнута. Однако до подписания контракта я не стал бы ничего утверждать, поскольку у этой сделки слишком много нюансов, главный из которых — обстоятельства досудебного разбирательства с участием Промеса в Голландии», — сказал в комментарии «СЭ» Фетисов.

По информации нашего издания, красно-белые договорились с амстердамским клубом об аренде 29-летнего голландца. «Спартак» заплатит «Аяксу» 500 тысяч и получит право обязательного выкупа футболиста за 9 миллионов евро. Игрок должен присоединиться к московской команде во вторник.

В текущем сезоне Промес провел 25 матчей за «Аякс», забил 6 голов и сделал одну результативную передачу. Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 15 миллионов евро.

Промес выступал за «Спартак» с 2014-го по 2018 год. Вместе с командой становился чемпионом России-2016/17 и обладателем Суперкубка страны-2017.