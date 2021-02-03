Форвард «Аякса» Брайан Броббей летом уйдет из команды, сообщает официальный сайт клуба 3 февраля. Футболист отказался продлить контракт, который истекает 30 июня 2021 года. Он работает с известным агентом Мино Райолой.

19-летний голландец является воспитанником «Аякса». Спортивный директор клуба Марк Овермарс заявил, клуб сделал все возможное, чтобы удержать игрока, и ему тяжело принять такое решение футболиста. При этом он отметил, что тренерский штаб будет готов использовать его в оставшихся матчах сезона при необходимости.

В текущем сезоне Броббей провел шесть матчей за «Аякс» и забил два мяча при одной голевой передаче.