Броббей летом покинет «Аякс». Его агент — Мино Райола
20:39
Форвард «Аякса» Брайан Броббей летом уйдет из команды, сообщает официальный сайт клуба 3 февраля. Футболист отказался продлить контракт, который истекает 30 июня 2021 года. Он работает с известным агентом Мино Райолой.
19-летний голландец является воспитанником «Аякса». Спортивный директор клуба Марк Овермарс заявил, клуб сделал все возможное, чтобы удержать игрока, и ему тяжело принять такое решение футболиста. При этом он отметил, что тренерский штаб будет готов использовать его в оставшихся матчах сезона при необходимости.
В текущем сезоне Броббей провел шесть матчей за «Аякс» и забил два мяча при одной голевой передаче.
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