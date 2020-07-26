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В Белоруссии утверждают, что форвард «Шахтера» в ближайшее время перейдет в «Локомотив»

21:59
Виталий Лисакович. Фото ФК «Шахтер» Сг
Виталий Лисакович. Фото ФК «Шахтер» Сг
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Нападающий солигорского «Шахтера» Виталий Лисакович с большой долей вероятности продолжит карьеру в чемпионате России. По информации sport.tut.by, 22-летний белорусский футболист перейдет в «Локомотив».

Утверждают, что в матче 19-го тура чемпионата Белоруссии против «Смолевичи» (4:0) Лисакович остался в запасе, потому что агент попросил игрока сослаться на травму, чтобы не выходить на поле.

В нынешнем сезоне Лисакович провел в чемпионате Белоруссии 16 матчей и забил 9 голов.

Ранее сообщалось, что форвардом интересовались ЦСКА и «Ростов».

«Локо» близок к подписанию форварда «Шахтера». Им интересовались ЦСКА и «Ростов»

Дополнительная информация:

https://sport.tut.by/news/football/694199.html

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