В Белоруссии утверждают, что форвард «Шахтера» в ближайшее время перейдет в «Локомотив»
21:59
Нападающий солигорского «Шахтера» Виталий Лисакович с большой долей вероятности продолжит карьеру в чемпионате России. По информации sport.tut.by, 22-летний белорусский футболист перейдет в «Локомотив».
Утверждают, что в матче 19-го тура чемпионата Белоруссии против «Смолевичи» (4:0) Лисакович остался в запасе, потому что агент попросил игрока сослаться на травму, чтобы не выходить на поле.
В нынешнем сезоне Лисакович провел в чемпионате Белоруссии 16 матчей и забил 9 голов.
Ранее сообщалось, что форвардом интересовались ЦСКА и «Ростов».
«Локо» близок к подписанию форварда «Шахтера». Им интересовались ЦСКА и «Ростов»
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