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«Локо» близок к подписанию форварда «Шахтера». Им интересовались ЦСКА и «Ростов»

8 июля 2020, 18:07
Виталий Лисакович. Фото «Прессбол»
Виталий Лисакович. Фото «Прессбол»
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Как стало известно «СЭ», «Локомотив» в ближайшие дни должен договориться о переходе в московский клуб нападающего солигорского «Шахтера» Виталия Лисаковича.

В нынешнем сезоне 22-летний футболист провел в чемпионате Белоруссии 16 матчей и забил 9 мячей. Ранее появлялась информация об интересе к Лисаковичу со стороны «Урала», ЦСКА и «Ростова». (Виталий Айрапетов)

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