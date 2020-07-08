«Локо» близок к подписанию форварда «Шахтера». Им интересовались ЦСКА и «Ростов»

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» в ближайшие дни должен договориться о переходе в московский клуб нападающего солигорского «Шахтера» Виталия Лисаковича.

В нынешнем сезоне 22-летний футболист провел в чемпионате Белоруссии 16 матчей и забил 9 мячей. Ранее появлялась информация об интересе к Лисаковичу со стороны «Урала», ЦСКА и «Ростова». (Виталий Айрапетов)