«Урал» подпишет контракт с полузащитником сборной Казахстана
21:25
Как стало известно «СЭ», «Урал» в ближайшее время подпишет контракт с полузащитником Яном Вороговским. 24-летний казахстанский футболист является свободным агентом.
В минувшем сезоне Вороговский провел 22 матча за бельгийский «Беерсхот» и забил один гол.
На счету Вороговского 15 игр в составе сборной Казахстана.
Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 750 тысяч евро.
(Максим Алланазаров)
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