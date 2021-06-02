«Урал» подпишет контракт с полузащитником сборной Казахстана

Как стало известно «СЭ», «Урал» в ближайшее время подпишет контракт с полузащитником Яном Вороговским. 24-летний казахстанский футболист является свободным агентом.

В минувшем сезоне Вороговский провел 22 матча за бельгийский «Беерсхот» и забил один гол.

На счету Вороговского 15 игр в составе сборной Казахстана.

Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 750 тысяч евро.

(Максим Алланазаров)