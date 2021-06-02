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Источник: «Ривер Плейт» не может договориться с «Зенитом» по трансферу Дриусси

21:14
Себастьян Дриусси. Фото Instagram
Себастьян Дриусси. Фото Instagram
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«Ривер Плейт» пока не может договориться с «Зенитом» по трансферу нападающего Себастьяна Дриусси, сообщает Balon latino со ссылкой на журналиста Сесара Луиса Мерло.

«Зенит», учитывая, что у игрока остался год контракта, рассматривает вариант с его продажей. «Ривер Плейт» же готов взять 25-летнего вингера в аренду.

По информации журналиста, сумма, которую затребует за футболиста «Зенит» (5 миллионов евро), является неподъемной для аргентинского футбола.

25-летний аргентинец улетел в США 13 мая и пропустил последние два тура чемпионата России. Ранее сообщалось, что «Интер Майами» интересуется Дриусси.

В минувшем сезоне Дриусси провел 22 матча за «Зенит», в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

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