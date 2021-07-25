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«Бенфика» может усилиться Диегу Костой перед матчами со «Спартаком»

00:56
Диегу Коста. Фото Twitter
Диегу Коста. Фото Twitter
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«Бенфика» является главным претендентом на бывшего форварда сборной Испании Диегу Косту, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Руди Галетти.

По данным источника, португальский клуб лидирует в борьбе за игрока. С его представителями ведутся переговоры по поводу финансовой стороны сделки. Другой претендент на игрока «Бешикташ» из-за финансовых запросов футболиста (три миллиона евро + бонусы) серьезно уступает своим конкурентам.

32-летний Диегу Коста сейчас является свободным агентом. Последним его клубом был «Атлетико». Он покинул команду в декабре 2020 года. Ранее футболист также выступал за «Челси», «Райо Вальекано», «Вальядолид», «Альбасете», «Сельту», «Брагу» и «Пенафиэль».

Форвард — двукратный чемпион Испании, двукратный чемпион Англии, победитель Кубка Испании и Кубка английской лиги, Лиги Европы, Суперкубка УЕФА (трижды). «Бенфика» является соперником «Спартака» по третьему отборочному раунду Лиги чемпионов. Первый матч пройдет 4 августа в Москве. Ответная игра состоится в Португалии 10 августа.

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Евгений Петров все материалы автора

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