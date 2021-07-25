«Бенфика» может усилиться Диегу Костой перед матчами со «Спартаком»

«Бенфика» является главным претендентом на бывшего форварда сборной Испании Диегу Косту, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Руди Галетти.

?? To date, #Benfica are leading the race for Diego #Costa. Ongoing talks with the ?? entourage to find the economic deal. #Besiktas are further back, due to the striker's salary demands (around € 3M+bonus). ??? #Calciomercato #Transfers https://t.co/F37z7eJA0D — Rudy Galetti (@RudyGaletti) July 24, 2021

По данным источника, португальский клуб лидирует в борьбе за игрока. С его представителями ведутся переговоры по поводу финансовой стороны сделки. Другой претендент на игрока «Бешикташ» из-за финансовых запросов футболиста (три миллиона евро + бонусы) серьезно уступает своим конкурентам.

32-летний Диегу Коста сейчас является свободным агентом. Последним его клубом был «Атлетико». Он покинул команду в декабре 2020 года. Ранее футболист также выступал за «Челси», «Райо Вальекано», «Вальядолид», «Альбасете», «Сельту», «Брагу» и «Пенафиэль».

Форвард — двукратный чемпион Испании, двукратный чемпион Англии, победитель Кубка Испании и Кубка английской лиги, Лиги Европы, Суперкубка УЕФА (трижды). «Бенфика» является соперником «Спартака» по третьему отборочному раунду Лиги чемпионов. Первый матч пройдет 4 августа в Москве. Ответная игра состоится в Португалии 10 августа.