«Фиорентина» арендует Одриосолу
04:39
Защитник «Реала» Альваро Одриосола продолжит карьеру в Италии. Как сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо, «Фиорентина» согласовала аренду 25-летнего испанца.
Действующий контракт Одриосолы с «Реалом» рассчитан до 2024 года. Мадридский клуб купил игрока у «Реала Сосьедад» летом 2018 года за 30 миллионов евро.
В 2020 году Одриосола уже играл на правах аренды за «Баварию».
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