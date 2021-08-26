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«Фиорентина» арендует Одриосолу

04:39
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Защитник «Реала» Альваро Одриосола продолжит карьеру в Италии. Как сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо, «Фиорентина» согласовала аренду 25-летнего испанца.

Действующий контракт Одриосолы с «Реалом» рассчитан до 2024 года. Мадридский клуб купил игрока у «Реала Сосьедад» летом 2018 года за 30 миллионов евро.

В 2020 году Одриосола уже играл на правах аренды за «Баварию».

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Евгений Козинов все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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