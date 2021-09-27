«Тоттенхэм» интересуется Уоткинсом из «Астон Виллы»
03:21
Форвард «Астон Виллы» Олли Уоткинс может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Fichajes.
По сведениям источника, на 25-лентнего англичанина претендует «Тоттенхэм».
В минувшем сезоне Уоткинс провел 40 матчей за «Астон Виллу», в которых забил 16 голов и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 млн евро.
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