Витсель зимой может перейти в «Ювентус»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель может продолжить карьеру в Италии, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, на 32-летнего бельгийца претендует «Ювентус». Сообщается, что туринский клуб может оформить сделку зимой.

В текущем сезоне Витсель провел 9 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 млн евро.