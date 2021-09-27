Витсель зимой может перейти в «Ювентус»
04:51
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель может продолжить карьеру в Италии, сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, на 32-летнего бельгийца претендует «Ювентус». Сообщается, что туринский клуб может оформить сделку зимой.
В текущем сезоне Витсель провел 9 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 млн евро.
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