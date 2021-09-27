«Челси» готов предложить 120 миллионов евро за Де Лигта

Защитник «Ювентуса» Маттейс Де Лигт может продолжить карьеру в Англии, сообщает As.

По сведениям источника, на 22-летнего голландца претендует «Челси», который готов предложить за игрока 120 млн евро.

В текущем сезоне Де Лигт провел 6 матчей за «Ювентус», в которых забил один гол и заработал желтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 млн евро.