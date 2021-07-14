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«Тоттенхэм» договорился с «Севильей» по Кунде

01:11
Жюль Кунде. Фото Instagram
Жюль Кунде. Фото Instagram
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«Тоттенхэм» договорился с «Севильей» по трансферу защитника Жюля Кунде, сообщил на своем сайте журналист Джанлука Ди Марцио. Теперь необходимо согласовать переход с самим игроком.

Лондонский клуб заплатит за 22-летнего француза 30 миллионов евро. Кроме того, в «Севилью» отправится защитник «шпор» Давинсон Санчес.

Ранее появилась информация, что футболист уже сообщил о своем желании играть за «Реал» Кариму Бензема и Кильяну Мбаппе, партнерам по сборной Франции.

В сезоне-2020/21 Кунде провел 49 матчей за «Севилью», на его счету 4 гола и 1 результативная передача.

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Евгений Козинов все материалы автора

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