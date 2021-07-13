«Милан» договорился с ЦСКА о трансфере Николы Влашича
17:36
«Милан» договорился с ЦСКА о переходе полузащитника Николы Влашича.
Как утверждает журналист Экрем Конур, итальянский клуб возьмет 23-летнего игрока сборной Хорватии в аренду с правом последующего выкупа за 25 миллионов евро. В ближайшее время Влашич должен прибыть в Милан.
Ранее появилась информация, что футболист уже согласился перейти в «Милан», а сам Влашич опубликовал фото в официальном костюме с эмодзи «махать рукой».
Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года — сначала на правах аренды из «Эвертона», а в 2019-м армейцы выкупили хавбека за рекордные для себя 15,7 миллиона евро.
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