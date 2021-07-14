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Булайе Диа, которым интересовался «Краснодар», перешел в «Вильярреал»

02:33
Булайе Диа. Фото Twitter
Булайе Диа. Фото Twitter
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Нападающий Булайе Диа перешел из «Реймса» в «Вильярреал». 24-летний игрок сборной Сенегала успешно прошед медицинское обследование и подписал пятилетний контракт с испанским клубом.

В среду игрок присоединится к тренировкам с новыми одноклубниками. Официальная презентация новичка состоится в четверг.

Напомним, в январе сообщалось об интересе к Диа со стороны «Краснодара». Однако до конкретных предложений дело не дошло.

В сезоне-2020/21 Диа сыграл в 39 матчах во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 1 голевую передачу.

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Евгений Козинов все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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