Булайе Диа, которым интересовался «Краснодар», перешел в «Вильярреал»
02:33
Нападающий Булайе Диа перешел из «Реймса» в «Вильярреал». 24-летний игрок сборной Сенегала успешно прошед медицинское обследование и подписал пятилетний контракт с испанским клубом.
В среду игрок присоединится к тренировкам с новыми одноклубниками. Официальная презентация новичка состоится в четверг.
Напомним, в январе сообщалось об интересе к Диа со стороны «Краснодара». Однако до конкретных предложений дело не дошло.
В сезоне-2020/21 Диа сыграл в 39 матчах во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 1 голевую передачу.
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