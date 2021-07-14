Булайе Диа, которым интересовался «Краснодар», перешел в «Вильярреал»

Нападающий Булайе Диа перешел из «Реймса» в «Вильярреал». 24-летний игрок сборной Сенегала успешно прошед медицинское обследование и подписал пятилетний контракт с испанским клубом.

В среду игрок присоединится к тренировкам с новыми одноклубниками. Официальная презентация новичка состоится в четверг.

Напомним, в январе сообщалось об интересе к Диа со стороны «Краснодара». Однако до конкретных предложений дело не дошло.

Pedazo de delantero y un tipo muy, muy majo.



Por cierto, dice Buzz Lightyear, ?verdad ??



?Hasta el infinito y m?s all? con Boulaye Dia ?! pic.twitter.com/3MLnE4SnD0 — Villarreal CF (@VillarrealCF) July 13, 2021

В сезоне-2020/21 Диа сыграл в 39 матчах во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 1 голевую передачу.