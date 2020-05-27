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Толиссо близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»

18:23
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Полузащитник «Баварии» Корантен Толиссо может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Manchester Evening News.

По сведениям источника, манкунианцы близки к подписанию 25-летнего француза. Сообщается, что «красные дьяволы» хотели взять полузащитника в аренду зимой, но сделка сорвалась.

В сезоне-2019/20 Толиссо принял участие в 24 матчах в составе «Баварии», на его счету 3 гола и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 25,5 миллиона евро.

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