ЦСКА заинтересовался полузащитником «Стабека» Бохиненом

Московский ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Стабека» Эмилю Бохинену, сообщает 4 февраля издание VG.

По данным издания, красно-синие готовы заплатить за 21-летнего норвежца 1 миллион евро. Отмечается, что кроме ЦСКА в хавбеке заинтересован «Мольде». Сам футболист не подтвердил информацию о проявленном московским клубом интересе. Спортивный директор «Стабека» сообщил, что некоторые клубы действительно делали запрос по Бохинену, однако конкретные команды он не называл.

Бохинен является воспитанником «Стабека». За эту команду он в 73 матчах забил 9 голов и сделал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 1,3 миллиона евро.

ЦСКА после 19 туров чемпионата России занимает 2-е место в турнирной таблице. 21 февраля «армейцы» сыграют со «СКА-Хабаровск» в 1/8 финала Кубка России. Начало — в 14.30 по московскому времени. 22 января полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович отправился в аренду в «Касымпашу».