Тигиев перешел в минское "Динамо" на правах аренды

Защитник "Крыльев Советов" Георгий Тигиев стал игроком минского "Динамо", информирует пресс-служба самарского клуба

Сообщается, что сегодня, 28 февраля, игрок прилетит в Минск и в ближайшее время может быть внесен в заявку белорусского клуба. Напомним, что в самарском клубе Тигиев выступал на правах аренды - в сентябре игрок был арендован "Крыльями" у "Спартака". Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.

В текущем сезоне защитник провел 2 игры в чемпионате и 2 игры в Кубке России в составе "Крыльев Советов" .

Георгий Тигиев продолжит карьеру в минском "Динамо"https://t.co/YZGqutNyab – ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 28 февраля 2019 г.

Все о трансферах - здесь