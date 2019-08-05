Тетте покинет "Динамо" и уедет в Турцию

По информации "СЭ", полузащитник "Динамо" Абдул Азиз Тетте перейдет в команду из турецкого чемпионата.

Сегодня защитник проходил медосмотр – если его результаты устроят турецкий клуб (по официально неподтвержденной информации, "Газиантепспор"​) футболист перейдет в эту команду за достаточно символическую компенсацию – у игрока, по данным transfermarkt, через год истечет контракт с бело-голубыми, а тот же портал оценивает ганца в 2,5 миллиона евро.

Если трансфер состоится, Тетте будет играть в одной команде с вратарем Юрием Лодыгиным, который не так давно перешел в "Газиантепспор". (Сергей Егоров)

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