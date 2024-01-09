Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 13:53

Защитник «Лидса Кох подписал контракт с «Айнтрахтом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Лидса» Робин Кох, выступающий на правах аренды за «Айнтрахт», подписал полноценный контракт с немецким клубом.

Соглашение 27-летнего немца рассчитано до 2027 года. Оно вступит в силу с лета, когда завершится контракт защитника с «Лидсом».

«Айнтрахт» арендовал Коха в июле прошлого года. В текущем сезоне он провел за команду 23 матча, забил три мяча и отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Лидс
0
Читайте также
Украинские футболисты обратились к президенту Франции Макрону с просьбой не пускать россиян на Олимпиаду
Тедеско заявил, что до сих пор является большим фанатом «Спартака»
В Санкт-Петербурге нашли труп четырехдневного младенца
Попутчик изнасиловал жительницу Краснодара в купе поезда Сухум – Москва
В Подольске задержан замглавы администрации городского округа
Шойгу заявил, что ВСУ потеряли за 2023 год более 215 тыс. человек
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Лас-Пальмас» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Атлетико»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Мальорка»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Аль-Таавун» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Жирона»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стали известны главные аргументы «Ливерпуля» в переговорах с Мбаппе

Матсен подписал новый контракт с «Челси» перед арендой в «Боруссию»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости