Защитник «Лидса Кох подписал контракт с «Айнтрахтом»

Защитник «Лидса» Робин Кох, выступающий на правах аренды за «Айнтрахт», подписал полноценный контракт с немецким клубом.

Соглашение 27-летнего немца рассчитано до 2027 года. Оно вступит в силу с лета, когда завершится контракт защитника с «Лидсом».

«Айнтрахт» арендовал Коха в июле прошлого года. В текущем сезоне он провел за команду 23 матча, забил три мяча и отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.