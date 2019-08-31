Спонсор Неймара опубликовал фото бразильца в форме «Барселоны»

Компания GaGa Milano, у которой есть контракт с форвардом «ПСЖ» Неймаром, опубликовала в Instagram его фото в форме «Барселоны», сообщает The Sun.

Позднее снимок был удален. Сообщается, что в компании признали свою ошибку. Указано, что снимок на самом деле был обработан с помощью Photoshop и не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что бразилец может перейти в «Барселону».

В прошлом сезоне Неймар провел 28 матчей в составе парижан, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. По данным transfermarkt, трансферная стоимость нападающего составляет 180 миллионов евро. Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.

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