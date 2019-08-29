«ПСЖ» и «Барселона» не пришли к соглашению по Неймару

«ПСЖ» и «Барселона» не смогли договориться по трансферу нападающего Неймара?. Как сообщает RMC, клубы два дня вели активные переговоры по переходу бразильца в стан каталонцев, но в итоге парижане ответили отказом.

В прошлом сезоне Неймар провел 28 матчей в составе парижан, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. По данным transfermarkt, трансферная стоимость нападающего составляет 180 миллионов евро. Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.

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