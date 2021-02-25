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Источник: «Спартак» и «Динамо» обсуждают возможный трансфер Бакаева

15:09

Журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале рассказал, что «Спартак» и «Динамо» обсуждают возможный вариант перехода полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева.

Клубы ведут переговоры о полноценном трансфере игрока. Окончательная договоренность пока не достигнута. Отметим, сегодня, 25 февраля, в России закрывается трансферное окно, поэтому о переходе Бакаева может быть объявлено сегодня.

В текущем сезоне 24-летний россиянин провел 18 матчей в РПЛ, забив 5 голов и сделав 1 передачу.

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