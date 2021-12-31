Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Соуза хочет видеть во «Фламенго» Отавиу из «Бордо»

04:30

Полузащитник «Бордо» Отавиу может продолжить карьеру в Бразилии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 27-летнего бразильца претендует «Фламенго». Новый главный тренер бразильского клуба Пауло Соуза хочет видеть хавбека в своей команде.

В текущем сезоне Отавиу провел 16 матчей в чемпионате Франции и заработал 3 желтые карточки. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 млн евро.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
Читайте также
«Опозорили Родину!» Наша сборная уже получала техническое поражение на МЧМ
Путин спрогнозировал последствия введения санкций США против России
1
0
Реклама