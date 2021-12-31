Соуза хочет видеть во «Фламенго» Отавиу из «Бордо»

Полузащитник «Бордо» Отавиу может продолжить карьеру в Бразилии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 27-летнего бразильца претендует «Фламенго». Новый главный тренер бразильского клуба Пауло Соуза хочет видеть хавбека в своей команде.

В текущем сезоне Отавиу провел 16 матчей в чемпионате Франции и заработал 3 желтые карточки. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 млн евро.