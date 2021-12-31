Эриксен получил 5 предложений от клубов из Дании, Нидерландов и Англии

Полузащитник Кристиан Эриксен приступил к тренировкам, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 29-летний датчанин в ближайшее время собирается вернуться в футбол. Сообщается, что у игрока есть 4-5 предложений от клубов из Дании, Нидерландов и Англии.

17 декабря «Интер» объявил об уходе Эриксена из итальянской команды. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, так как хавбек по правилам серии А не может играть с кардиовертером-дефибриллятором.

В июне 2021 года Эриксен перенес остановку сердца во время матча первого тура группового этапа Евро-2020 Дания — Финляндии (0:1). После этого полузащитнику установили дефибриллятор. С тех пор он ни разу не появлялся на поле в официальных встречах.