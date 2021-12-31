Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Брентфорд» может арендовать вратаря «Мидтьюлланна» Лессля до конца сезона

04:12
Теги:

Вратарь «Мидтьюлланна» Йонас Лессль может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 32-летнего датчанина претендует «Брентфорд», который намерен арендовать игрока до конца сезона.

Лессль выступал за «Генгам», «Майнц», «Хаддерсфилд» и «Эвертон». В текущем сезоне вратарь провел 19 матчей, в которых пропустил 20 мячей и 6 раз сыграл на ноль.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
Читайте также
«Опозорили Родину!» Наша сборная уже получала техническое поражение на МЧМ
CNN раскрыл главу делегации США на переговорах по гарантиям безопасности РФ
0
Реклама