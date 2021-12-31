«Брентфорд» может арендовать вратаря «Мидтьюлланна» Лессля до конца сезона

Вратарь «Мидтьюлланна» Йонас Лессль может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 32-летнего датчанина претендует «Брентфорд», который намерен арендовать игрока до конца сезона.

Лессль выступал за «Генгам», «Майнц», «Хаддерсфилд» и «Эвертон». В текущем сезоне вратарь провел 19 матчей, в которых пропустил 20 мячей и 6 раз сыграл на ноль.