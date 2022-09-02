Солер прокомментировал переход из «Валенсии» в «ПСЖ»

Новичок «ПСЖ» Карлос Солер прокомментировал переход во французский клуб из «Валенсии». 25-летний испанец подписал контракт до 2027 года.

«Я очень счастлив! Это новое приключение в моей карьере, поэтому очень горжусь и взволнован. Готов отдавать все свои силы ради этой футболки. Во вторник мы сыграем наш первый матч Лиги чемпионов на «Парк де Пренс». Уверен, что это будет хороший вечер для всех и для болельщиков», — цитирует пресс-служба клуба Солера.

Солер является воспитанником «Валенсии». Он провел в клубе в общей сложности 17 лет.