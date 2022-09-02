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Сегодня, 04:58

«Саутгемптон» подписал защитника сборной Хорватии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник Дуйе Чалета-Цар перешел из «Марселя» в «Саутгемптон». 25-летний хорват подписал четырехлетний контракт с английским клубом.

«Это был действительно сумасшедший день. Я очень взволнован, потому что разговаривал с тренером. Я смотрел матчи своей новой команды против «Челси» и другие», — отметил новичок в первом интревью клубной пресс-службе.

В прошлом сезоне Чалета-Цар сыграл в 38 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

Дуже Чалета-Цар
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