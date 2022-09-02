«Саутгемптон» подписал защитника сборной Хорватии

Защитник Дуйе Чалета-Цар перешел из «Марселя» в «Саутгемптон». 25-летний хорват подписал четырехлетний контракт с английским клубом.

«Это был действительно сумасшедший день. Я очень взволнован, потому что разговаривал с тренером. Я смотрел матчи своей новой команды против «Челси» и другие», — отметил новичок в первом интревью клубной пресс-службе.

Duje ?aleta-Car is a SAINT! ? pic.twitter.com/4iHpE73vrw — Southampton FC (@SouthamptonFC) September 1, 2022

В прошлом сезоне Чалета-Цар сыграл в 38 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.