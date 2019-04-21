СМИ: Зиех попал в сферу интересов пяти топ-клубов

Полузащитник "Аякса" Хаким Зиех летом может сменить команду. Как сообщает The Mirror, яркое выступление амстердамцев, которые вышли в полуфинал Лиги чемпионов, привлекло внимание других клубов к их лидерам, среди которых и 26-летний Зиех.

По данным источника, интерес к нему проявляют "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Арсенал" и "Бавария". Стоимость игрока оценивается в 29 миллионов евро. Он перешел в "Аякс" из "Твенте" в 2016 году за 11 миллионов евро. Его контракт с амстердамцами рассчитан до 2021 года.