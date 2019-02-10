23:31 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Ювентус" готов предложить 200 миллионов евро за Салаха

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"Ювентус" заинтересован в приобретении нападающего "Ливерпуля"  Мохамеда Салаха. Как сообщает портал Goal со ссылкой на испанские СМИ, "бьянконери" готовы предложить 200 миллионов евро за 26-летнего египтянина. 

"Ювентус" рассматривает Салаха в качестве замены форварду Пауло Дибале, который может перейти в "Интер". Еще одним кандидатом на усиление атаки "бьянконери" является нападающий "Реала"  Марко Асенсио.

В текущем сезоне Салах провел 34 матча за "Ливерпуль", в которых забил 20 голов и отдал 7 результативных передач.

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