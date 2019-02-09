СМИ: У Дибалы конфликт с Аллегри, аргентинцем интересуются "Челси" и "МЮ"

"Челси" и "Манчестер Юнайтед" проявляют интерес к форварду "Ювентуса" Пауло Дибале, сообщают британские СМИ.

По данным The Sun, аргентинец может покинуть "Юве", а на замену ему придет Хамес Родригес. Издание указывает, что главный тренер Массимилиано Аллегри раскритиковал игрока за то, что он досрочно ушел в раздевалку во время матча с "Пармой" (3:3). Он принес извинения, но конфликт между футболистом и тренером остался. При этом есть информация, что нападающий может продолжить карьеру в Англии. Им интересуются "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

25-летний Пауло Дибала в текущем сезоне провел 27 матчей за "Ювентус" и забил семь мячей при шести голевых передачах.

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