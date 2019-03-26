СМИ: "МЮ" отклонит все предложения по Погба

"Манчестер Юнайтед" не собирается продавать полузащитника Поля Погба. Ранее сообщалось, что им интересуются "Реал" и "Ювентус".

Как информирует ESPN, клуб отклонит все предложения о трансфере француза нынешним летом. Руководство "МЮ" хочет продлить контракт с ним. При этом в СМИ ранее сообщалось, что футболист хотел покинуть команду.

В текущем сезоне 26-летний Поль Погба провел 37 матчей за "Манчестер Юнайтед" и забил 14 мячей при 11 голевых передачах.

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